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İstanbul'a beklenen kar geliyor... AKOM tarih verdi

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#İstanbul#Kar Yağışı#AKOM
İstanbula beklenen kar geliyor... AKOM tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 12:19

İstanbul Şubat ayında soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), uzun süredir İstanbul'da beklenen kar yağışı tarih verdi. AKOM, İstanbul'da beklenen kar yağışı için 5 Şubat ve 6 Şubat tarihini verdi. İstanbul'da Perşembe günü ise kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi. Perşembe günü ise kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir."

İstanbula beklenen kar geliyor... AKOM tarih verdi

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#İstanbul#Kar Yağışı#AKOM

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