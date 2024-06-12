İstanbul'a bayram hediyesi: Önce en sıcak sonra serinlik geliyor… Prof. Dr. Şen gün verdi: Sıcaklık 8 derece düşecek

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının artışını sürdürerek yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AŞIRI SICAKLARA ARA

İstanbul’da sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi ve 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava sıcaklığı düşecek.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüzdeki günler için hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Aşırı sıcaklar Cuma gününe uzadı. Hatta en sıcak gün cuma günü; İstanbul 36, İzmir 43, Antalya 44, Muğla 40 derece. Cuma evde korunmaya devam.

Cuma akşamı ve arife günü İstanbul'dan sağanak yağış geçecek ve arife günü sıcaklığı 8 derece düşürecek.

Ülke genelinde cumartesi günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39