İstanbul’a 6.2 km’lik can damarı

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Başakşehir-Kayaşehir hattında Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Meydan istasyonları bulunuyor. Saatte 80 kilometre hızla çalışacak metro, saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek. Hat, Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattının yanı sıra Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattıyla entegre olacak.

Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ulaşımı da sağlanacak. Kayaşehir - Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent - Bakırköy Özgürlük Meydanı arası 29 dakika, Metrokent - İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak.

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ÇAM VE SAKURA YAN YANA

ÇAM ve Sakura Şehir Hastanesi’ne metro ile gelenleri, çam ve sakura ağaçları yan yana karşılıyor.