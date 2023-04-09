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İstanbul’a 6.2 km’lik can damarı

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#İstanbul#Metro Ağı#Başakşehir-Kayaşehir Metrosu
İstanbul’a 6.2 km’lik can damarı
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 07:00

ACİL ve afet durumlarında Türkiye’nin dört bir yanından getirilen hastalara da ev sahipliği yapan İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan 6.2 kilometrelik Başakşehir-Kayaşehir metrosu ile artık daha ulaşılabilir oldu.

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Başakşehir-Kayaşehir hattında Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Meydan istasyonları bulunuyor. Saatte 80 kilometre hızla çalışacak metro, saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek. Hat, Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattının yanı sıra Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattıyla entegre olacak.

İstanbul’a 6.2 km’lik can damarı

Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ulaşımı da sağlanacak. Kayaşehir - Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent - Bakırköy Özgürlük Meydanı arası 29 dakika, Metrokent - İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak. 

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İstanbul’a 6.2 km’lik can damarı

ÇAM VE SAKURA YAN YANA

ÇAM ve Sakura Şehir Hastanesi’ne metro ile gelenleri, çam ve sakura ağaçları yan yana karşılıyor.

İstanbul’a 6.2 km’lik can damarı

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#İstanbul#Metro Ağı#Başakşehir-Kayaşehir Metrosu

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