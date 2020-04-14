İstanbul’a 3 milyon Ankara’ya 1 milyon maske

Vatandaşlar TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı’nın göndereceği bir kodla ücretsiz maskelerini temin edebilecek. Maskeler en geç cuma gününe kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak’a ulaşmış olacak. Koronavirüs tehdidi geçene kadar vatandaşlara maske dağıtımı devam edeceği öğrenildi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan şunları söyledi:

MESAJ GELMEDEN ECZANEYE GİTMEYİN

“Vatandaşlarımız telefonlarına mesaj gelmeden lütfen eczanelerimize gelmesinler. Zira onlara maske vermemiz mümkün değil. Eczanelerimize gelen maskeler sayılı olarak bırakılıyor ve Sağlık Bakanlığı sistemine girerek vatandaşlarımıza veriyoruz. Şu andaki bilgiye göre 10 günde 5 maske veriliyor, sayı sonradan değişir mi bilemiyoruz.

Markete, hastaneye, fırına veya işlerine gidecek, toplu taşım araçlarına binecek kişiler maske satılması yasak olduğu için maske bulup alamıyor. Eczanelerden satılmadığı için işportadan nalbur, büfe gibi sağlıklı olmayan koşullarda yasağa aykırı bir şekilde temin etmeye çalışıyorlar. Dünyanın yaşadığı bu salgında en iyi korunma aracı olan maskeler için eczanelerimizden ihtiyaç halinde maske satılmasının serbest bırakılması için izin istiyoruz. Her türlü sağlıkla ilgili ürünün her zaman eczanelerden halka ulaştırılması gerektiğini savunduk. Eczane dışına çıktığında da fiyatların ne kadar yükseldiğini, kalitenin ne kadar düştüğünü, bulunabilir ve ulaşılabilir olmanın ne kadar zorlaştığını gördük. Maskeler de diğer sağlıkla ilgili temel ürünler gibi eczanelerden halka ulaştırılmalı. Zira eczaneler organizasyon yapısı bu hizmeti vermek için dizayn edilmiş kuruluşlardır.”

PTT'DEN GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye genelinde ücretsiz olarak dağıtımı yapılacak maskelerin paketlendiği ve PTT şubelerine gönderildiği PTT Hadımköy Kargo İşleme Merkezi’ni ziyaret ederek bilgi aldı.