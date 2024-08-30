İstanbul’a 2 bin 500 yeni nesil taksi... Dijital uygulama üzerinden çağrılacak müşteri seçemeyecek

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME Toplantısı dün 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi. İBB, 19 bin 198 adet sarı, 118 adet turkuaz ve 287 siyah lüks olmak üzere toplam 20 bin 311 adet taksinin bulunduğu İstanbul’da tüm paydaşlarla aylardır yürütülen çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttıracak hem de yeni taksi sistemini hayata geçirecek teklifi UKOME’nin onayına sundu. İlk etapta 2 bin 500 taksiyle başlanacak uygulama oybirliğiyle kabul edildi. Uygulamaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da destek verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan projede emeği geçen ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Teklife göre, uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 taksinin çalışma şekli şöyle olacak:

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DİJİTAL UYGULAMADAN

- İstanbul ulaşımına dahil olacak yeni taksiler, sadece dijital taksi uygulaması üzerinden çağrılabilecek. Taksici müşteri çağrısını reddedemeyecek.

- Sadece ileri teknolojik dijital sistemle çalışacak yeni taksilerde şoförle yolcu arasında güvenlik bariyeri bulunacak.

- Müşterinin ayırt edebilmesi için mevcut sarı taksilerden farklı renk ve dizaynda tasarlanacak. Yeni taksilerin beyaz renk ve sarı damalı olması planlanıyor. Tepe lambasız olacak.

YOLCU SEÇEMEYECEK

- Yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek. Böylelikle şoförün müşteri seçme ya da güzergâh beğenmeme şansı olmayacak.

- İBB Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförler hizmet verecek.

- Yolculuk baştan sona denetlenip uçtan uca kayıt altına alınacak. Taksiler, yolcu açısından daha güvenli olacak. Tüm yolculuk kayıt altında ve erişilebilir olacak.

ANBEAN TAKİP EDİLECEK

- Yolculardan kullandıkları aplikasyon uygulaması üzerinden ayrıca komisyon ya da ek ücret alınamayacak.

- Mevcut sarı taksiler gibi taksimetreyle çalışıp farklı bir fiyat uygulaması olmayacak. Aplikasyon üzerinden ücret denetimi yapılabilecek.

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- Ücret ödemesi İstanbulkart ve kredi kartı üzerinden yapılacak. Böylelikle nakit para kaynaklı yaşanabilecek hırsızlık vakalarının önüne geçilebilecek.

- Aplikasyon sayesinde, taksiler müşterinin yoğun olduğu bölgelere yönlenip, boş taksiler gereksiz yere trafik yoğunluğu yaratmamış olacak. Sistem denetlenebilir olacak. Yolcular daha kaliteli hizmet alırken, taksi bulmak kolaylaşacak.

- Taksiler her yıl yenilenmesi zorunlu olan çalışma ruhsatıyla çalışabilecek.

- Taksicilerin kamuoyundaki olumsuz imajının düzelmesine adına büyük ve olumlu bir adım atılacak.

TARAFLAR NE DEDİ

- İBB Genel Sekreder Yardımcısı Gürkan Akgün: Yeni taksi tamamen çağa uygun, dijital bir taksi olacak. Yani uygulama tabanlı aplikasyon üzerinden çalışan bir taksi sistemi olacak. Şikâyet konusu olan yolcu seçme, yolcu talebini kabul etmeme sorunlarının önüne geçmiş olacağız. Bütün sistemin dijital olmasıyla birlikte hem yolcu hem de taksi esnafı açısından da güvenli bir yolculuğu temin edeceğiz.

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- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu: İtirazımız; aplikasyon mecburiyeti olmasın, serbest bırakılsın, tepe lambası olsun. Tepe lambası olmayan bir taksi korsana yol verir. İstanbul’da taksi sarıdır, sarı kalmalı.”

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Temsilcisi Serdar Yücel: Mevcut taksilerde ortaya çıkan yolcu seçme sıkıntısının yeni taksilerde de yaşanamaması için sistem her çağrıya cevap verecek. Şoför çağrıyı beğenmeme gibi bir lükse sahip olmamalı.

- Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem: Burada vatandaş kaybetti. 2 bin 500 aplikasyon tabanlı taksi plakası sorunu çözmez. Mahkemeden, Rekabet Kurulu’ndan dönecektir. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar mücadelemiz devam ediyor.

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BAKAN URALOĞLU DUYURMUŞTU

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yeni sistemle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikâyetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.

2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz.”