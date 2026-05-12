İstanbul’a 15 kütüphane 7 milyon kitap

Haberin Devamı

Konuşmasında eğitime ayrılan bütçenin her yıl birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Bakan Tekin şunları söyledi:

“Türkiye’de son 20 yılı baz aldığımızda eğitim öğretimde devrim niteliğinde işler yapıldığını söylemek mümkün. Uluslararası raporlara göre Türkiye, 20 yıl önce fiziki kapasite ve kalitede OECD ülkeleri arasında sondan 2 ya da 3’üncü sırada yer alıyordu. Bu tabloda okullardaki kütüphaneler çok fark edilmiyordu. Çünkü ciddi bir derslik ihtiyacı vardı. Bizler bir taraftan derslik sayılarını artırırken bir yandan da kütüphane, atölye ve laboratuvar gibi ortamları yapıyoruz. Kütüphanelerimiz genelde evlerde kullanılmayan kitapların bağışlandığı yerlerdi. Şimdi biz kütüphanelerimizi yeniden organize ediyor ve çocuklarımızın kitaplarımızdan doğrudan faydalanabileceği alanlar oluşturuyoruz.”

Haberin Devamı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da “36 kütüphaneyi deprem bölgesine, birini Suriye’nin Afrin şehrine, 15’ini ise İstanbul’daki okullarımıza yapıyoruz. Böylece toplam 52 kütüphane açmış oluyoruz” dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise “İstanbul’da kitap sayımız 7 milyonu aştı”dedi.

500 BİN RAMAZAN ETKİNLİĞİ YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da Çamlıca Camii’nde düzenlenen ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ Etkinlikleri Ödül Töreni’nde şöyle konuştu: “Okullarda 500 binden fazla ramazan etkinliği yapıldı ve genelgemiz kâğıt üstünde kalmadı. Bakanlığın asli işi çocuklara millet olma bilincini kazandıracak, dünyada zulmün olmadığı, insan haklarının, barışın egemen olduğu bir düzeni oluşturmak. Yeni müfredat ile barış, insan hakları ve millet olma bilincine yönelik etkinlikler yaptık. Emperyal güçlerin gözü üstümüzde. Bu nedenle milli şuur ve bilincimiz zinde olmalı.”