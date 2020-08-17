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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 11:05,Son Güncelleme:

İstanbul Yeşilköy sahilinde olay! 3 kişiyi bıçakladı...

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İstanbul Yeşilköy sahilinde olay! 3 kişiyi bıçakladı...
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Yeşilköy Sahili’nde çıkan kavgada 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay dün öğle saatlerinde Yeşilköy Sahili’nde meydana geldi.

İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçak darbesi alarak yaralandı.

İstanbul Yeşilköy sahilinde olay 3 kişiyi bıçakladı...

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaşanan bıçaklı kavganın ardından yaralılara müdahale edildiği anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

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