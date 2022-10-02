İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

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Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün saat 16.00'da açılıyor.

İSTANBUL'DA YENİ METRO HATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattını ziyaret etti, hatta ilişkin detayları paylaştı.

"Açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu tam 103,3 km’lik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Pendik Tavşantepe’den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hattımız 7,4 kilometre uzunluğundadır."

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"KADIKÖY'DEN SABİHA GÖKÇEN'E 45 DAKİKADA ULAŞILACAK"

Bakan Karaismailoğlu, hattın faaliyete geçmesiyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Pendik Tavşantepe’ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne 12 dakikada, Kadıköy'e 45 dakikada ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

'TARİHE BİR İMZA DAHA ATIYORUZ'

Karaismailoğlu, bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını, Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini metroyla buluşturacaklarını kaydetti ve "Projemizle tarihe bir imza daha atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni metro hattıyla birlikte, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.

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AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU AÇILIŞA HAZIR

Pendik’te bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleşecek olan Pendik (Tavşantepe) -Sabiha Gökçen Metro attı açılışa hazırlandı. Pendik Belediyesi tarafından Tavşantepe, Sabiha Gökçen arasında bulunan metro istasyon duraklarının çevresi yeşil alana dönüştürüldü. Yürütülen metro meydanı çalışmalarında yaklaşık 36 dönümlük alan, yeşil alana kazandırılırken yeşil alanların yanı sıra oturma alanları, yürüyüş alanları ve sosyal alanlar da kullanıma açıldı. Yeşil alana dönüştürülen Metro İstasyon durakları çevresi yapılan peyzaj, aydınlatma ve oturma alanları ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Öte yandan açılışa hazır olan metro meydanı havadan dron ile görüntülenirken istasyonların metrolara entegre eden gece görüntüsü ise ışıl ışıl renkli görüntüler oluşturdu.

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“VATANDAŞLARIMIZA HUZURLU VE SAĞLIKLI ORTAMLAR KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Belediye olarak vatandaşlara huzurlu ve sağlıklı ortamlar kazandırmak için çalıştıklarını belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bilindiği gibi İstanbul’da ulaşım konusunda ciddi bir sorun var. Bu sorunun çözülmesi ile ilgili önceki dönemlerde AK Parti döneminde de ulaşımla ilgili çok ciddi yatırımlar yapılmıştı. Ve bunun en önemli kalemlerinden bir tanesi de metro çalışmalarıydı. Bu metro çalışmalarına ilave olarak ulaştırma bakanlığımızın Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısı metro hattı da inşallah Pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışı gerçekleşmiş olacak. Metronun 4 tane durağı var. O 4 tane durağın da üzerinde metro meydanlarımız var. Metro meydanlarında 3 tanesini Pendik Belediyesi olarak biz düzenlemesini yapmış vaziyetteyiz. 36 dönümlük alanı Pendik Belediyesi olarak düzenlemesini yaparak vatandaşlarımıza huzurlu ve sağlıklı ortamlar kazandırmaya çalışıyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.