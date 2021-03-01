İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

Türkiye genelinde 26 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların toplu taşıma yerine kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

Özellikle D-100 ve TEM bağlantı yollarında yoğunluk oluşurken, Haliç Köprüsü'nün Ankara istikametinde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu gözleniyor.

Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu normal seyrinde devam ediyor.



SARIYER TEM YAN YOLDA BIRAKILAN DORSE, TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLUYOR

Sarıyer, TEM yan yolda kamyondan ayrılmış olarak bırakılan dorse sabah saatlerinde trafiğe neden oldu. Sabah işlerine gitmek isteyenler, yol kenarında kamyondan ayrılmış bir dorse olduğunu görünce trafik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri de dorsenin etrafına duba koydu. Dorsenin yoldan kaldırılması için çekici çağrıldı. Çekicinin gelmesi bekleniyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.55 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.