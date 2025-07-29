İstanbul yağmurla serinleyecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul genelinde hava sıcaklıklarında 5-7 derecelik düşüş yaşanacağını, gökgürültülü sağanakların ise öğleden sonra etkisini artıracağını duyurdu. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı, yerel su baskınlarına yol açabileceği vurgulandı. Kuvvetli rüzgâr, yıldırım ve ani su baskını riskine karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulunuldu. Trafiğe çıkacak sürücülere “tedbirli olun” çağrısı yapıldı.

TROPİKAL HAVA: GECE DE SICAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel de Hürriyet’e şunları söyledi: “Tropikal bölgelerde hava geceleri çok soğumaz. Ülkemizde de sıcaklıklar 20 üzerinde seyrediyor. O nedenle gündüz sıcaklıkları gibi gece sıcaklıkları da mevsim normallerinini oldukça üzerinde. Yarın itibarıyla hafif bir serinleme hissedilecek.

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İÇ KESİMLERDE 3-5 DERECE DAHA ARTACAK

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.