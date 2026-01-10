İstanbul yağmura teslim! Kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

Haberin Devamı

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı.

Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Haberin Devamı

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi. Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı. Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

ORHAN ŞEN TARİH VEREREK UYARDI: 'İSTANBUL'A KAR YAĞACAK VE ANİDEN BASTIRACAK'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden bastıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur. " diyerek uyarıda bulundu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi;

"Yaklaşık 30 km yükseklikteki stratosferde, kutupsal vorteks bozulmaya başladı. Önümüzdeki 14 gün içinde bunun etkilerinin hakim olması bekleniyor. Kutup girdabının böyle bir durumu, soğuk Arktik havasının bazı bölgelerde daha düşük enlemlere nüfuz etmesine izin verir. Bu durum şu anda Avrupa'yı etkilerken, bizde de aralıklı kar yağışı geçişlerini göreceğiz.

Haberin Devamı

Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. İstanbul'da etkilenecek. İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur. Battaniye Kahve ve Kitap pazartesinin menüsü olsun."