İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, 2 Kasım Salı günü İstanbul ve Zonguldak’ta göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye 2’inci dalga operasyonu düzenlendi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şebeke üyesi 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 adet minibüs, 7 cep telefonu ele geçirildi.
Ayrıca polis ekiplerince "şok evi" olarak kullanılan 3 ayrı adreste yapılan aramalarda, 8’i çocuk, 27’si Afganistan, 16’sı Suriye uyruklu olmak üzere toplam 43 kişi kurtarıldı.
Polis ekiplerince operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.