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İstanbul ve Yalova'da FETÖ'den 20 gözaltı

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#İstanbul#Yalova#FETÖ
İstanbul ve Yalovada FETÖden 20 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 11:45

İstanbul ve Yalova'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla örgüt içerisinde faaliyette bulunan 22 şüphelinin yakalaması için İstanbul ve Yalova'da operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, aranma kaydı da bulunan 20 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yalova Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda da yine aranma kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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#İstanbul#Yalova#FETÖ

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