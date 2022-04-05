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İstanbul ve Tekirdağ'da sahte dolar operasyonu: Değeri 5 milyon dolar...

#Dolar#Operasyon#Tekirdağ
İstanbul ve Tekirdağda sahte dolar operasyonu: Değeri 5 milyon dolar...

İstanbul ve Tekirdağ'daki sahte dolar operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda dolar yapımında kullanılan klişe kalıp, sahte para yapımında kullanılan 10 paket pelür kağıt ele geçirildi. Pelür kağıdın basımı tamamlandığında piyasa  değeri 5 milyon sahte Amerikan Dolarına eş değer olduğu belirtildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan sahte dolar operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Sahte dolar basılan matbaada yapılan aramada, 2650 adet tabaka halinde basımı yapılmış 1 milyon 60 bin sahte Amerikan Doları, 8 bin adet tabaka prova baskısı yapılmış değeri 3 milyon 200 bin sahte Amerikan doları, 76 adet kesimi tamamlanmış 100'lük banknotlar halinde sahte Amerikan Doları, sahte Amerikan Dolar yapımında kullanılan klişe kalıp, sahte para yapımında kullanılan 10 paket pelür kağıt ele geçirildi. Pelür kağıdın basımı tamamlandığında piyasa  değeri 5 milyon sahte Amerikan Dolarına eş değer olduğu belirtildi.

İstanbul ve Tekirdağda sahte dolar operasyonu: Değeri 5 milyon dolar...

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Baskında ayrıca 100 ibaresi bulunan 100 USD banknotun sağ alt tarafında bulunan 100 rakamını  yapmaya yarayan serigraf tahtası,  100 adet üzerinde 100 yazısı ve yeşil renkli mühür baskı yapılmış şekilde boş tabaka, 3 adet ortası yırtılmış üzerinde Benjamin ve 100 ibareleri bulunan serigraf tahtası, Kazanlı diye tabir edilen Gofre yapımında kullanılan baskı makinası, 11 adet sahte paraların seri numaralarının basımında kullanılan numaratör, sahte para basımında kullanılan kalıpları silinmiş 10 adet CTP (Paranın üzerindeki resimleri  yapmaya yarayan) kalıp,  sahte para yapımında kullanılan 5 adet toner boya, 3 adet bilgisayar kasası, baskı makinası, bıçak makinası, sahte parayı kesmeye yarayan giyotin olarak tabir edilen 2 adet makine, 2 adet yazıcı-tarayıcı,  3 adet hard disk, 2 adet para sayma makinası,  çok sayıda cep telefonu, sim kart, USB bellek ve dijital materyal ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul ve Tekirdağda sahte dolar operasyonu: Değeri 5 milyon dolar...

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#Dolar#Operasyon#Tekirdağ

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