×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Yasadışı Bahis#İstanbul Operasyon#Terör Soruşturma
İstanbul ve Muğlada yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 08:45

İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 9'u yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, 'pusulabet.com' isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.

Gözden KaçmasınDoktorlara borsa tokadıDoktorlara borsa tokadıHaberi görüntüle

Bunun üzerine 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasadışı Bahis#İstanbul Operasyon#Terör Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!