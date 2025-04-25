×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul ve Marmara kıyılarındaki tsunami risk alanları belirlendi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Tsunami#Marmara
İstanbul ve Marmara kıyılarındaki tsunami risk alanları belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 13:59

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) tarafından İstanbul ve Marmara kıyılarını kapsayan tsunami risk haritası geliştirildi. MSKÜ CBS-UZAL Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, haritayla olası Marmara depremi sonrası yaşanabilecek tsunami dalgalarının etkileyebileceği taşkın alanlarının belirlendiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

MSKÜ CBS-UZAL Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili İstanbul ve Marmara kıyılarında tsunamiden etkilenecek taşkın alanlarının yer aldığı harita geliştirdi. Doç. Dr. Özçelik, olası bir Marmara depremi sonrası oluşabilecek tsunaminin etkilerini önceden tahmin etmenin hayati önem taşıdığını belirtti.

İstanbul ve Marmara kıyılarındaki tsunami risk alanları belirlendi

Doç. Dr. Özçelik, Marmara'da meydana gelmesi muhtemel bir deprem ve tsunami sonrasında ortaya çıkabilecek etkilerin doğru tahmin edilmesi, vatandaşların zamanında bilgilendirilmesi açısından önem taşıdığını ifade ederek, "Böylece afet öncesi tedbirler alınabilir, afet sonrası müdahale ve planlamalar daha etkin hale getirilebilir. Hazırlanan risk zonları; kıyı bölgelerinde 5, 10 ve 20 metrelik deniz taşkınlarının etkileyebileceği alanları kapsıyor. Haritalar, tsunami dalga yüksekliği, heyelan, gelgit, karasal taşkınlar gibi birçok faktörü içeren geniş çaplı bir risk değerlendirmesi sunuyor. Tsunami etkileri, özellikle düşük eğimli kıyı alanlarında daha belirgin şekilde hissedilecektir. Buna karşılık Marmara'nın iç koylarında, Haliç'te ve Boğaz çevresindeki etkilerin daha sınırlı olacağını öngörüyoruz" dedi.

İstanbul ve Marmara kıyılarındaki tsunami risk alanları belirlendi

Haberin Devamı

"BU MODEL, ŞEHİR ALANLARINDA DAHA DOĞRU TAHMİNLER YAPILMASINI SAĞLIYOR"

Doç. Dr. Özçelik, risk haritalarının hazırlanmasında Japonya Uzay ve Havacılık Dairesi tarafından geliştirilen İleri Yer Gözlem Uydusu (ALOS)'un Sayısal Yüzey Modeli verilerinden yararlanıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu model, klasik topoğrafik haritalardan farklı olarak yeryüzündeki yapıları da dikkate alarak özellikle şehir alanlarında daha doğru tahminler yapılmasını sağlıyor. Haritalar, yalnızca kurumlar için değil, vatandaşlarımız için de önemli. Her bireyin kendi önlemlerini alabilmesi açısından yol gösterici olacaktır."

İstanbul ve Marmara kıyılarındaki tsunami risk alanları belirlendi

İstanbul ve Marmara kıyılarındaki tsunami risk alanları belirlendi

İLGİLİ HABERProf. Dr. Naci Görürden İstanbul Depremi için flaş sözlerProf. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi için flaş sözlerHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKimi panikle donakalıyor kimi camdan atlayıp kaçmaya çalışıyor... Deprem anında yapılması gerekenler neler Uzmanlar anlattıKimi panikle donakalıyor kimi camdan atlayıp kaçmaya çalışıyor... Deprem anında yapılması gerekenler neler? Uzmanlar anlattı!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Tsunami#Marmara

BAKMADAN GEÇME!