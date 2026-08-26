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İstanbul ve Kocaeli’ne silah sevkiyatı yapacaktı, Sakarya’da 100 tabancayla yakalandı

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#Silah Kaçakçılığı#Sakarya Operasyonu#Kocaeli Silah Sevkiyatı
İstanbul ve Kocaeli’ne silah sevkiyatı yapacaktı, Sakarya’da 100 tabancayla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 19:48

Sakarya’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Konya’dan Kocaeli ve İstanbul’a silah sevkiyatı yapacağı belirlenen şüphelinin aracında 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Y.T. (45) isimli şüphelinin kullandığı araçla Konya’dan Kocaeli ve İstanbul’a kaçak silah sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine takibe alınan araç, devam eden çalışmalar neticesinde Arifiye ilçesi D-650 karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul ve Kocaeli’ne silah sevkiyatı yapacaktı, Sakarya’da 100 tabancayla yakalandı

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#Silah Kaçakçılığı#Sakarya Operasyonu#Kocaeli Silah Sevkiyatı

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