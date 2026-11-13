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İstanbul ve Kocaeli'de sürücü kurslarına 'joker' operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

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#Sürücü Kursları#Joker Operasyonu#İstanbul
İstanbul ve Kocaelide sürücü kurslarına joker operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 08:21

İstanbul ve Kocaeli’de sürücü kursları üzerinden Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurdukları belirlenen kişilere operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü kursları aracılığıyla MTSK sınavlarına kursiyerlerin yerine 'joker' olarak tabir edilen kişilerin girdiği belirlendi. Ayrıca e-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine yerleştirilen kopya cihazları aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü olarak kopya verildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin teknik takibe alınarak irtibatları ve mali hareketleri incelendi. Yapılan çalışmaların ardından 10 Ekim günü İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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#Sürücü Kursları#Joker Operasyonu#İstanbul

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