Son dakika haberler... İstanbul ve Kocaeli için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'de başlayacak sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar aralıksız devam edeceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.