İstanbul ve Kırklareli'ndeki sel sonrası acı manzara: Can kaybı 5'e yükseldi, 3 kişi aranıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak, İstanbul ve Kırklareli'nde etkili oldu. İstanbul'da binlerce ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar mahsur kaldı. 2 kişi yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama sel felaketiyle ilgili 3 savcının görevlendirildiği açıklandı.

İstanbul’da AKOM’un verilerine göre, gün boyu Karadeniz’e kıyı ilçelerde devam eden sağanak saat 17.30’da etkisini arttırarak Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bahçeşehir ve Çatalca’da etkili oldu. Arnavutköy’de 128, Beykoz’da 37, Sarıyer’de 28, Çatalca’da 21, Silivri’de 15 kilogram yağış kaydedildi. Cadde ve sokaklar göle döndü, otomobiller sel sularına kapıldı.

Kıraathanede mahsur kalanlar tahliye edilirken, Halkalı Gümrüğü’nde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

Evleri ve işyerlerini su bastı. Mahsur kalan çok sayıda vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Arnavutköy’de sokaklar dereye döndü. Başakşehir’de de Sular Vadisi'nde sele kapılan Yıldız Yurtseven ile Küçükçekmece’de bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi. Halkalı’da TIR garajını dolduran sel suları nedeniyle birçok kişi mahsur kaldı. Araçlar sulara gömüldü. İtfaiye botlarla vatandaşları tahliye etti.

SAATLER İÇİNDE 3-4 AYLIK YAĞIŞ

Kayaşehir Merkez, Siteler ve Turgut Özal metro istasyonları ile Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ni de su bastı. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde mahsur kalan onlarca kişi tahliye edildi. Sel Çatalca ve Silivri’de de etkili oldu. İBB 2 bin 137 personel ve bin 1161 araç ile müdahale etti. İstanbul Havalimanı uçak park alanlarının bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. İstanbul Valisi Davut Gül, “Metrekareye 125 kilogram yağmur düştü ki bu neredeyse 3-4 aylık yağışa bedel” dedi.

KIRKLARELİ'Nİ SEL VURDU: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ ARANIYOR

Trakya genelinde dün sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Öğle saatlerine kadar aralıklarla yağan şiddetli yağmur özellikle Kırklareli’nin Demirköy ilçesini ve oraya bağlı İğneada beldesini vurdu. Değirmen Deresi’nden taşan sular Demirköy ile İğneada’yı birbirine bağlayan karayolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı. Demirköy’de, orman içindeki turistik bungalovlar, taşan dereler nedeniyle sualtında kaldı. Bazı tatilcilerden haber alınamaması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, askerler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanda 4 kişi, bungalov evlerinin olduğu bölgede ise sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişi ekiplerce kurtarıldı, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen 4 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli’ne gitti. Sağanak Edirne’de de etkili oldu.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sisli Vadisi' de bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 3' e yükseldi

310 KİŞİLİK EKİP SAHADA



Bakan Koca, Kırklareli'ndeki selle ilgili şu paylaşımda bulundu:

Kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur.

Şiddetli yağışlar sonrası gelen görüntüler felaketin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Vatandaşlar ve ekipler sabah saatlerine kadar ev ve iş yerlerini basan suyu boşaltmaya çalıştı. Selde sürüklenen birçok araç hurdaya döndü.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Başakşehir Başak Mahallesi Bayındırlık Sitesi'nde bulunan sitelerin giriş katlarını sel sularıyla doldurdu. Dairelerde kalanlar suların içerisinde yürürken, eşyalar da suların üzerinde yüzdü. Sel sularının mutfak tezgahına kadar ulaştığı görülürken evin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da sağanak yağış Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sele neden oldu. Arnavutköy’de birçok ev ve iş yerini su bastı. İş yerini su basan vatandaşlar kovalarla su tahliyesi yaparken, bodrum katta kalan bir çift ise son anda komşuları tarafından kurtarıldı.

"MALLARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ, MAHVOLDUK"

Arnavutköy, Şirindere mevkisinde bulunan bir ayakkabı atölyesini de su bastı. Ayakkabı atölyesinin sahibi Şaban Uçar, “Bizim burada 3 tane atölyemize su bastı. Alt yapısı olmadığı için rögar tamamen kapalı olduğu için. Şuan da gördüğünüz gibi, tahliye ediyoruz. 10-15 milyona yakın içeride zayiatımız var. Şuan da mallarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, perişan olduk. Yapacak hiçbir şey yok. İçerideki makinelerimiz, aletlerimiz hepsi suyun altında kaldı. Şu anda hepsi kullanılmaz halde. Su bastığında atölye çalışmıyordu, kapalıydı. Su bastıktan sonra atölyeye geldik. O anda kapıdan, pencereden her yerden şarıl şarıl su aktı. İçeride şu an 40-50 kişi suyu boşaltmaya çalışıyor" dedi.

SEL SULARINDAN SON ANDA KURTARILDILAR

Arnavutköy, Zemzem Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir ailenin evini su bastı. Yabancı uyruklu çift komşularının yardımlarıyla son anda kurtarıldı. Evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, evin içindeki su mahalleli tarafından boşaltıldı. Çiftin komşusu Kufied Abdul, “Burada Suriyeli bir aile oturuyor. Her şey mahvolmuş. Su tavana kadar geldi. Çok su geldi. Su geldi hemen çıktık. Her şey mahvoldu. Eşyalar bitti, her şey bitti. Su 2-3 metre geldi. Korktuk, bütün mahalle böyle. Burada da çok korktuk" şeklinde yetkililerden yardım istedi.

OTOMOBİLLER SÜRÜKLENEREK MAĞAZALARA GİRDİ



Küçükçekmece İkitelli'de bulunan SB Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesine aniden gelen sel, mağazalara zarar verdi. Site içinde park halinde bulunan çok sayıda otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı otomobillerin mobilya mağazalarının içine girdiği görüldü. Yağmur sularının çamura dönüşmesiyle mağazalardaki mobilyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Sitedeki su baskınında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çok sayıda mağazada hasar meydana geldi. Büyük hasar gören mağazaların olduğu yerde İSKİ su tahliye çalışması yaptı. Polis ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği görüldü.

Mobilyacılar sitesindeki hasar bu sabah havadan görüntülendi.

HALKALI GÜMRÜĞÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden olmuştu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kalmıştı. sel sularının bastığı gümrük sabah drone ile havadan görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Görüntüde, konteynerler, kamyonlar ve tırların sel suyu altında kaldığı görüldü.