İstanbul, Ankara ve İzmir'de Gazze'ye destek gösterisi... Ayasofya'dan Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Gazze'ye destek gösterisi... Ayasofya'dan Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşGüncelleme Tarihi:
İstanbul'da gerçekleşen 'Filistin'e destek' gösterisinde binlerce vatandaş Ayasofya çevresinde toplandı.
Kalabalık, ilerleyen dakikalarda Eminönü'ne yürüyecek.
İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki gösteride CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'ın mikrofon uzattığı Polonyalı genç bir kadın ve erkek ise anlamlı açıklamalarda bulundu. Genç kadın, "Gazze'deki insanlar için kendimizi göstermek amacıyla buradayız. Destek olmak için Polonya'dan buraya geldik. Daha doğrusu buradaydık ve desteğimizi göstermek adına buradayız. Bu insan olmakla ilgili." ifadelerini kullanırken beraberindeki erkek ise "İsrail'in yaptıklarını asla desteklemiyoruz. İnsanlara destek olmak için buradayız. Bunlara kayıtsız kalamayız elbette." dedi.
İzmir'de Filistin'e destek yürüyüşünde gösterici bir kadının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ağlayan kadın kendisine mikrofon uzatan CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'a konuşamadı ve 'sadece ağlıyorum' dedi.
Kadının eşi ise 'eşim ağlamaktan konuşamıyor. Bunu yapamayan insanlar var, gerçekten şaşırıyoruz. Bir olup bu mazlumların sesini duyurmamız lazım. Daha kaç kişi ölecek bitsin artık bu zulüm." dedi.
Ankara'da da binlerce vatandaş Filistin'e destek için gösteri düzenliyor. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla gelen çok sayıda vatandaş 'Gazze yalnız değildir' mesajı veriyor.
KEFEN GİYİP GELDİLER
Gösterideki bazı kadınların, hayatını kaybeden mazlum Filistinlileri dünyaya hatırlatmak amacıyla kefen giydiği görüldü.
CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Gazze'ye destek için düzenlenecek olan yürüyüş öncesi Ayasofya'da vatandaşlara mikrofon uzattı. Vatandaşlar İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme dikkat çekerek dünyaya seslendi.
Ellerinde Türk bayrağı ve Filistin bayrakları ile gelen vatandaşlar Ayasofya Camii çevresinde toplanmaya başladı.
Filistin’e Destek Platformu tarafından bugün Ayasofya Meydanı’ndan Eminönü Meydanı’a yürüyüş yapılıyor. Yürüyüş için alınan tedbirler kapsamında bölgedeki bazı yollar kapatıldı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 05 Ekim 2025 tarihinde Ayasofya Meydanı-Eminönü Meydanı arasında düzenlenecek olan yürüyüş programı kapsamında Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak, Çiçek Pazarı Sokak program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi. Alternatif yollar ise şöyle: Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi.
Aynı zamanda İzmir’de de Gazze'ye destek için gösteri düzenleniyor. Filistin’e destek olmak ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen denizciler, gemi ve teknelerle Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerliyor.
İzmir'de Gazze'ye destek gösterisinde konuşan katılımcı, 'İsrail yaptıkları zulümlerin cezasını mutlaka çekecektir. Benim Gazze diye bir derdim var çünkü insanım. Türkiye olarak Gazze'yi sonuna kadar destekliyoruz. Zulmün her türlü ülkede karşısındayız.' dedi.