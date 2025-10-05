İstanbul, Ankara ve İzmir'de Gazze'ye destek gösterisi... Ayasofya'dan Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş

İZMİR'DE DE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ VAR

Aynı zamanda İzmir’de de Gazze'ye destek için gösteri düzenleniyor. Filistin’e destek olmak ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen denizciler, gemi ve teknelerle Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerliyor.

İzmir'de Gazze'ye destek gösterisinde konuşan katılımcı, 'İsrail yaptıkları zulümlerin cezasını mutlaka çekecektir. Benim Gazze diye bir derdim var çünkü insanım. Türkiye olarak Gazze'yi sonuna kadar destekliyoruz. Zulmün her türlü ülkede karşısındayız.' dedi.



