İstanbul ve İzmir sulara gömülebilir

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İklim dinamiği ve ekoloji uzmanı Prof. Dr. H. Nüzhet Dalfes ve Prof. Dr. Sedat Avcı’nın ekibinin 3 yıllık çalışma sonunda hazırladığı rapora göre İstanbul’da yüksekliği 2 metreden az olan yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı 120 kilometrekarelik alan risk altında. İzmir’de ise en çok İzmir Körfezi etkilenecek. İstanbul Boğazı’nın tamamı, özellikle Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları, Küçüksu Kasrı, Şemsi Paşa ve Ortaköy Camisi etkilenme ihtimali bulunan değerli yapılar olarak öne çıkıyor.