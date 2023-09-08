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İstanbul ve İzmir sulara gömülebilir

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#İKLİM Değişikliği#Nüzhet Dalfes#Sedat Avcı
İstanbul ve İzmir sulara gömülebilir
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 07:00

İKLİM değişikliğiyle ilgili rapor hazırlayan Küresel Denge Derneği, bu yüzyılın sonunda deniz seviyesinin 1 metre yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

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İklim dinamiği ve ekoloji uzmanı Prof. Dr. H. Nüzhet Dalfes ve Prof. Dr. Sedat Avcı’nın ekibinin 3 yıllık çalışma sonunda hazırladığı rapora göre İstanbul’da yüksekliği 2 metreden az olan yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı 120 kilometrekarelik alan risk altında. İzmir’de ise en çok İzmir Körfezi etkilenecek. İstanbul Boğazı’nın tamamı, özellikle Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları, Küçüksu Kasrı, Şemsi Paşa ve Ortaköy Camisi etkilenme ihtimali bulunan değerli yapılar olarak öne çıkıyor. 

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#İKLİM Değişikliği#Nüzhet Dalfes#Sedat Avcı

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