İstanbul ve Gazze kardeş şehir oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında dün toplandı. Toplantıda, MHP Grubu adına İstanbul’da ulaşım hakkında soru önergeleri verildi. Ardından Gazze’ye yapılacak insani yardım ve İstanbul ile Filistin’in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü kurulmasına ilişkin komisyon raporları görüşülüp oylandı. Görüşülen maddeler oybirliğiyle kabul edildi. Gazze’ye yapılacak insani yardım maddesinin kabul edilmesinin ardından konuşan İBB ve Kadıköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Batuhan Ersoy, şunları söyledi:

SİYASET ÜSTÜ GÖRÜYORUZ

“CHP grubu olarak insani yardımı, siyaset üstü bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde bugün olduğu gibi diğer grupların da desteğiyle onlarca farklı kategoride insani yardım İBB desteği ile Gazze’ye gönderilmişti. Bu yardımlar hiçbir politik çıkar gözetmeden sadece insan olmanın gereği olarak yapılmakta. İBB olarak Gazze halkının yanında olmayı bir görev kabul ediyoruz. Bugün burada alınan karar, yalnızca bir meclis kararı değil, insanlığın onuruna sahip çıkmanın, barış ve dayanışma çağrısının ifadesi olmuştur. Bu yardımlar, mazlumun yanında, zulmün karşısında duran bir anlayışın göstergesidir. İstanbul’un vicdanı Gazze’ye uzanan bu yardım eliyle bir kez daha dünyaya örnek olacaktır. Gazze halkının ve dünyadaki tüm coğrafyalarda yaşanan zulümlerin, insanlık suçlarının bir an önce sona ermesini diliyorum.”

