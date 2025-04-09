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İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

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#Uyuşturucu#Operasyon#Bakan Yerlikaya
İstanbul ve Diyarbakırda uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 08:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır'da elebaşılığını M.Z.U.’nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 ayrı uyuşturucu imalathanesi olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal ilçelerinde; Diyarbakır'da ise M.Z.U.'nun elebaşılığını yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik toplamda 4 ayrı araca ve 12 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, 2 ton 680 kilogram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde, 10 kilogram (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) hammadde, 1 milyon adet boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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#Uyuşturucu#Operasyon#Bakan Yerlikaya

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