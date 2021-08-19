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AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı! Sağanak geliyor...

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İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı! Sağanak geliyor...

Marmara Bölgesi'nde, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede kuvvetli sağanak beklenmesi nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

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