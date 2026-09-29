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İstanbul ve çevresi için fırtına alarmı verildi: Hızı 80 kilometreyi bulacak

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#Fırtına Uyarısı#İstanbul#Hava Durumu
İstanbul ve çevresi için fırtına alarmı verildi: Hızı 80 kilometreyi bulacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 14:35

Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 7 il için yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına uyarısında bulundu; çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

İstanbul ve çevresi için fırtına alarmı verildi: Hızı 80 kilometreyi bulacak

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 kilometre/saat, yükseklerde yer yer 80 kilometre /saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

İstanbul ve çevresi için fırtına alarmı verildi: Hızı 80 kilometreyi bulacak

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Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

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#Fırtına Uyarısı#İstanbul#Hava Durumu

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