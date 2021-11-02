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İstanbul ve Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

#Sis#İstanbul Boğazı#Çanakkale Boğazı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. İstanbul'da da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

İstanbul ve Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

İSTANBUL BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul ve Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

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#Sis#İstanbul Boğazı#Çanakkale Boğazı

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