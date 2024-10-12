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İstanbul ve Bursa'da sağanak etkili oldu

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#Bursa#İstanbul Sağanak Yağış#Sağanak Yağış
İstanbul ve Bursada sağanak etkili oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 21:39

İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Turistler ise yağmurun altında fotoğraf çektirdi. Bursa'da etkili olan fırtına ve doluyla karışık sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı’nda yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ve turistler ise yağmurun altına fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

İstanbul ve Bursada sağanak etkili oldu

İstanbul ve Bursada sağanak etkili oldu

BURSA'DA 'FIRTINA' VE 'SAĞANAK' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve doluyla beraber yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafik durma noktasına gelirken, yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar, iş yeri ve binaların saçaklarının altına sığındı. Öte yandan Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısı uçarken, Yıldırım ilçesinde bulunan bir kahvehaneyi ise su bastı. Vatandaşlar ayaklarını sandalyeye uzatarak yağışın durmasını bekledi. 

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İstanbul ve Bursada sağanak etkili oldu

 

 

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#Bursa#İstanbul Sağanak Yağış#Sağanak Yağış

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