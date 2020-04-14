İstanbul ve Ankara'dan sonra diğer illerde de başlıyor

SAĞLIK Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği iş birliğiyle İstanbul ve Ankara’da başlayan eczaneler üzerinden ücretsiz maske dağıtımı bu hafta Antalya’da da başlayacak. Bakanlığın Reçetem sistemine eklediği yeni bir pencere üzerinden maske kayıtlarının izlenebilecek. Bu amaçla Antalya’daki bütün eczanelerde bulunan maskeler ecza depolarında toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kente gerekli maske temini sağlandıktan sonra dağıtım tek merkezden programlanacak. Uygulama, eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.

HIZLI VE GÜVENLİ DAĞITIM

Maske dağıtım süreci ile ilgili Hürriyet Akdeniz’e konuşan Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, “Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alındı. İlk uygulama İstanbul’da başladı. Antalya’da çıkacak kararı bekliyoruz” dedi.

‘REÇETEM’ SİSTEMİNE İŞLENECEK

İstanbul ve Ankara’daki eczanelerin bir depo üzerinden maske talebinde bulunabildikleri bilgisini veren Ertekin, şunları söyledi: “Talepler Bakanlık tarafından takip ediliyor. 20-65 yaş arasındaki vatandaşların her birine 10 gün için 5 maske veriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajlardaki kodu eczanelerde çalışanlara bildiren herkes maske alabilecek. Eczacılarımız, bu kodu Reçetem sisteminde açılmış olan yeni butona girecek.”

TELEFONUNUZA MESAJ BEKLEYİN

Dağıtım için lojistik alanında tüm hazırlıkların yapıldığını duyuran Ertekin, uygulama başladığında Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talepler doğrultusunda her eczaneye kararda belirtilen miktarlarda maske gönderileceğini açıkladı. Ertekin, “Ecza depoları bizim lojistiğimizi sağlıyor. Her depo maskeleri bölgesindeki eczanelere ulaştıracak. Daha sonra hastalara maskelerinin hangi eczaneden alabileceklerine ilişkin bilgilendirme mesajları gitmeye başlayacak. Sağlık Bakanlığı yeterli sayıda maske desteği sağladığında ve maskeler depolar kanalıyla bize ulaştığında mesajlar Antalya’da geniş kitlelere ulaştırılacak” diye konuştu.

İNTERNETTE YAYINLANACAK

Ertekin, sözlerine şöyle devam etti: “Eczacılar, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte önemli bir görev üstlendi. Pandemiyle mücadelede en ön safta hizmet veriyoruz. Meslektaşlarımız bu işi büyük bir titizlikle yapacaktır. Bakanlığın bildirileri geldiğinde odamızın internet ve sosyal medya sayfalarında yayınlanacak.”

İZMİR’DE ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE TEMİNİ BAŞLADI

20-65 yaş arası vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske temini İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de başladı. İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, ilk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonrasında, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılması kararı ile maskeler, İzmir’deki dağıtım kuruluşlarına ulaşmaya başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri ve İzmir’deki dağıtım kuruluşlarının yetkilileri ile gerekli görüşmeler yapıldığını ifade eden İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, 14 Nisan 2020 Salı günü depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını belirtti.

"KOD GELMEDEN ECZANELERE GELİNMEMELİ"

Öte yandan, eczanelerden ücretsiz maske temin edebilmek için Sağlık Bakanlığının vatandaşların cep telefonuna bir kod göndereceği öğrenildi. Bu kod ile eczaneye gidenlerin maskelerini ücretsiz alabileceğini ifade eden Başkan Sayılkan, "20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek 10 gün için kişi başına 5 adet maskeyi ücretsiz olarak alabilecek. Gönderilen SMS kodu ile maske alan kişiye 10 gün sonra tekrar kod gönderilecek, almayana ise maske alana kadar yeni kod gönderilmeyecek. Birçok alanda maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde eczanelerimizden dağıtılacak ücretsiz maskeler, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli. Bu süreçte destekleri ve katkıları için dağıtım kuruluşlarının yetkililerine teşekkür ediyor, tüm zorluklara karşın özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.