İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi?
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri ile Avrupa Yakası'nda dün ve cumartesi günü etkisini gösteren kar yağışının ardından pazar günü açık bir hava hakimdi. Henüz kar yağışı ya da bu konuda Meteoroloji'den gelen uyarı olmamasına rağmen İstanbul'da 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öte yandan başkent Ankara'da da okulların tatil durumu merak konusu oldu. Peki, İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi?
Yurdun pek çok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Ankara ve İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı ve kar tatili durumu merak ediliyor. İşte, konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar...
İstanbul ve Ankara'da yarın için etkili olabilecek bir kar yağışı beklenmiyor. Dolayısı ile bu iki kentin Valiliklerinden de gelen bir kar tatili haberi yok.
Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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