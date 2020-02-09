İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Yurdun pek çok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Ankara ve İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı ve kar tatili durumu merak ediliyor. İşte, konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar...

İstanbul ve Ankara'da yarın için etkili olabilecek bir kar yağışı beklenmiyor. Dolayısı ile bu iki kentin Valiliklerinden de gelen bir kar tatili haberi yok.

Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.