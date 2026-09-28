İstanbul ve Ankara'da yağış alarmı! Yollar göle döndü, evleri su bastı | Valilik uyardı: Hafta boyunca etkili olacak

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İstanbul'da sağanak gece de sürdü. Sağanak nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Ekipler, alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.

ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞTÜ

Fatih Mutaflar Caddesi üzerinde ise daha önce belediye ekiplerince çalışma yapılan alanda yol çöktü. Yağışın ardından oluşan çukura düşen araçlar, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. Caddenin bir kısmı çukurlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TOPRAK KAYDI BİNA BOŞALTILDI

Eyüpsultan'da toprak kayması sonrası bir bina tahliye edildi.

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İstanbul Valiliği, hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

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Otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mecidiyeköy'de yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu çift yönlü etkili oluyor. TEM Otoyolu Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü'nde trafik ağır seyrediyor. Öte yandan tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen vatandaşlar araçlara binmek için sıra bekliyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler yapılamamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak ölçüldü.

Kentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve bulvarlar ile bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu.

Keçiören ilçesinde 22 Eylül'de sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

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Su basan bir binada vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Binada yaşayan Burak Adaçoğlu, gazetecilere, sokaklarında altyapıyla ilgili su baskını ve yol çökmesi gibi sorunları uzun süredir yaşadıklarını söyledi.

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Adaçoğlu, 16 aylık çocuğunu evde bırakıp binasını temizlediğini belirterek​​​​​​​, şunları kaydetti:

"Bugün akşam saatlerinden beri lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde. Üstüm sırılsıklam lağım suyu oldu. Ben evde 40 derece ateşli olan 16 aylık çocuğumu bıraktım sırf binamın içindeki lağım suyunu temizlemek için. Sağ olsun ASKİ'den geldiler, suyu çektiler, 'bizim işimiz bitti, biz gidiyoruz.' dediler. 10 dakika sonra yağmur yine hızlandı, rögar yine doldu. Bize dediler ki, '15 dakikaya ihale alan firma gelecek, rögarı açacak.' Ne gelen var, ne giden, hiçbir şey yok. Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin. Ben burada lağım temizliyorum ve sabah 7.30'da kalkıp işe gideceğim. Özel sektör çalışan bir insanım. İşe gitmesem adamı yevmiyemden kesecek. Bana yazık günah değil mi?"

Gülgün Sokak'ta yaşayan Veysel Dalmış da mağdur olduklarını belirterek, "Binalar şu an her biri yarım metre su doldu. Alttaki binanın iki dairesi komple pislik içinde." diye konuştu.

Gökhan Kaya ise evinin tadilatını yeni yaptırdığını, su baskını nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti.





