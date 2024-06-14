İstanbul ve Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

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Son günlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerine doğru yağmur bastırdı. Mega kentin en işlek noktalarından olan Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kimisi metro ve otobüs duraklarına sığınırken; kimisi ise kıyafetiyle çantasıyla kafasını kapatarak ıslanmamaya çalıştı. Yağmur şemsiye satan esnafa yaradı. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye aldıkları görüldü.

İstanbul’da Anadolu Yakası’nda da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası’nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul’da akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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ANKARA'NIN BİRÇOK YERİNDE YAĞMUR VE DOLU BAŞLADI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak, Ankara’nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Ankara’nın Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Ankara'da 15 dakika süren dolu sonrası etkili olan sağanak ve fırtına, esnafı zarara uğrattı. Ulus'ta bulunan tarihi Samanpazarı'nda tezgahtaki mallar etrafa saçılarak sel suları ile sürüklendi. Esnaf, kepenklerini indirerek mallarını korudu. Hamamönü'nde eski Ankara evlerinden oluşan iş yerleri de sel suları altında kaldı. Bölgedeki restoran ve kafelerde çalışan personel, iş yerlerinin avlusuna dolan suları tahliye etmek için çaba sarfetti.

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YÜKSEK HIZLI TREN GARI'NI SU BASTI

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın tavanından yağmur suyu akması sonucu garı su bastı. Garın giriş katında kalan vatandaşlar ayak bileklerine kadar yükselen yağmur suyuna maruz kaldı. Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde de sel suları yer yer yarım metreye kadar yükseldi. Bölge esnafı diz boyu yükselen suların arasından mallarını kurtarmaya çalışırken görüntülendi. Çankaya ilçesi Adnan Saygun Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, aracın tavanında göçük oluştu.

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TRAKYA'YI DA DOLU VURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yağış anından kuvvetli rüzgar, fırtına, yerel dolu yağışı, hortum riski ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini uyardı.

Uyarının ardından öğleden sonra Trakya'nın bazı kesimlerinde yağmur ve dolu yağış etkili oldu. Edirne'nin yüksek kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Hayrabolu, Çerkezköy ilçelerinde aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli'de dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Trafikte seyreden araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri dolunun etkili olduğu bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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ARAÇLAR BENZİN İSTASYONUNA SIĞINDI

Kırklareli Demirköy ilçesindeki Mahya Dağı bölgesinde otomobilleriyle seyir halinde olan vatandaşlar, ani bastıran doluya tutuldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, çevreyi beyaza bürüdü. Yağan şiddetli doluda ilerleyemeyen sürücüler, yağış dinene kadar benzinliklere sığındı. Dolu yağışının kesilmesinin ardından vatandaşlar yollarına devam etti.