İstanbul ve Ankara'da orman yangını! Havadan, karadan müdahale

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı ormanlık alandaki yangına helikopterlerle havadan müdahale ediliyor.

ANKARA’DA ORMAN YANGINI

Edinilen bilgilere göre, Ankara Kızılcahamam ile Çankırı Çerkeş sınırında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Ankara'da dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da orman yangınından görüntüler

İstanbul'da orman yangınından görüntüler

İstanbul'da orman yangınından görüntüler