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İstanbul ve Ankara'da orman yangını! Havadan, karadan müdahale

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy Yangını#Hacımışlı Mahallesi#Orman Yangını
İstanbul ve Ankarada orman yangını Havadan, karadan müdahale
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 13:47

İstanbul Arnavutköy'ün Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Karadan ulaşımın bulunmadığı bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopterlerle havadan müdahale ediyor. Ankara'da da orman yangını çıktı.

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Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı ormanlık alandaki yangına helikopterlerle havadan müdahale ediliyor.

İstanbul ve Ankarada orman yangını Havadan, karadan müdahale

ANKARA’DA ORMAN YANGINI

Edinilen bilgilere göre, Ankara Kızılcahamam ile Çankırı Çerkeş sınırında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

İstanbul ve Ankarada orman yangını Havadan, karadan müdahale

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Ankara'da dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul ve Ankarada orman yangını Havadan, karadan müdahale

İstanbul'da orman yangınından görüntüler

İstanbul ve Ankarada orman yangını Havadan, karadan müdahale

İstanbul'da orman yangınından görüntüler

İstanbul ve Ankarada orman yangını Havadan, karadan müdahale

İstanbul'da orman yangınından görüntüler

 

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#Arnavutköy Yangını#Hacımışlı Mahallesi#Orman Yangını

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