İstanbul ve Ankara'da operasyon: Kurşunlama olayına karışan 8 şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik inceleme ve araştırma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 4 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.