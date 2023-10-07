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İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 şahıs yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Operasyon#Bakan Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul ve Ankara’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı" mesajını paylaştı.

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Bakan Yerlikaya mesajında, "İstanbul ve Ankara’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağızİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" ifadelerini kullandı.

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#FETÖ#Operasyon#Bakan Yerlikaya

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