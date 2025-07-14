×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul ve Ankara için kritik uyarı! 'Ciddi zorluklar yaşanacak' dedi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ankara#Kuraklık
İstanbul ve Ankara için kritik uyarı Ciddi zorluklar yaşanacak dedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 10:50

Türkiye'nin son 52 yılın en kurak dönemini yaşadığını belirtildi. Özellikle İstanbul ve Ankara için içme suyu temininde büyük sıkıntılar yaşanması bekleniyor.

Haberin Devamı

Türkiye genelinde 2025 yılının ilk 9 ayında, son 52 yılın en kurak dönemi kayıtlara geçti. Yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 26 azaldı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bu yıl ülke genelinde metrekareye 520 milimetre yağış beklendiği ancak düşen yağışın 380 milimetre civarında olduğunu söyledi.

İstanbul ve Ankara için kritik uyarı Ciddi zorluklar yaşanacak dedi

TARIMSAL ÜRÜN REKOLTESİNDE DÜŞÜŞ

Doç. Dr. Özçelik, "Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 53 civarında bir yağış eksikliği gerçekleşmiş durumda. İç Anadolu Bölgesi'nde bu rakam yüzde 36 civarında, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yüzde 30'lar civarında bir yağış eksikliği gerçekleşmiş durumda. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 24 civarında yağış eksikliği gerçekleşirken, Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinde yağış olduğunu söyleyebilirim. 9 ay boyunca Türkiye'de yüzde 26 civarında yağış eksikliğinin meydana gelmesi ülke genelinde tarımsal ürün rekoltesinde ciddi düşüşler yaşanacağı anlamına geliyor" dedi.

İstanbul ve Ankara için kritik uyarı Ciddi zorluklar yaşanacak dedi

ANKARA VE İZMİR İÇİN 'KURAKLIK' UYARISI

Haberin Devamı

Özellikle Ankara ve İzmir için kuraklık uyarısında bulunan Doç. Dr. Özçelik, "Kentsel altyapısı eksik olan, rezervuarları bulunmayan ya da yetersiz olan yerleşimlerde ve büyükşehirlerde içme suyu temininde büyük sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz. Ankara'da rezervuarlarımızın şu anki doluluk oranı yüzde 13,3 civarında. Bu oran oldukça düşük ve ciddi zorluklar yaşanacağı görülüyor" diye konuştu.

'YÜZDE 63 ORANINDA YAĞIŞ AZLIĞI SÖZ KONUSU'

İzmir'de de benzer bir tablo olduğunu kaydeden Doç. Dr. Özçelik, "Ege Bölgesi'nde İzmir'in en büyük barajı olan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 10,1'e düştü. İstanbul'un geçen yılla aynı durumda olması nedeniyle iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yıl boyunca gerçekleşen yüzde 26 civarında yağış eksikliğinin yaz aylarında daha da şiddetleneceği, kısa süreli sağanaklarla kentsel alanlarda ve kentsel altyapısı yetersiz olan şehirlerimizde taşkın etkilerini göstereceği gözüküyor. Haziran ayı verilerine göre ülke genelinde yüzde 63 oranında yağış azlığı söz konusu. Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kritik bölgeler arasında yer alıyor. Marmara Bölgesi'nde yüzde 94 civarında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 88 civarında bir yağış eksikliği söz konusu" dedi.

Gözden KaçmasınTÜİK açıkladı: Geçen yıl 2,7 milyon kişi göç etti... En çok tercih edilen il belli olduTÜİK açıkladı: Geçen yıl 2,7 milyon kişi göç etti... En çok tercih edilen il belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ankara#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!