İstanbul ve Ankara dünyanın en iyi öğrenci şehirlerinde

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LONDRA merkezli küresel yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan QS Best Student Cities 2027 ‘de (En İyi Öğrenci Şehirleri) sıralamaya girebilmek için bir şehrin 250 binin üzerinde nüfusa sahip olması ve QS Dünya Üniversite Sıralaması’nda yer alan en az iki üniversiteye ev sahipliği yapması gerekiyor.

150 KENT DEĞERLENDİRİLDİ

Liste üniversitelerin akademik performansı, işverenlerin mezunlara ilgisi, şehrin yaşanabilirliği, uygun fiyatlılık, öğrenci çeşitliliği ve öğrenci deneyimi olmak üzere altı ana kategori üzerinden hazırlanıyor. Bu yıl dünyanın 150 öğrenci şehri değerlendirmeye alındı. 2027 sonuçlarına göre İstanbul, 70.2 puanla geçen seneye göre dört sıra gerileyerek 65’inci sıraya yerleşti. Ankara ise 62.1 puanla 11 sıra gerileyerek 90’ıncı oldu.

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YAŞANABİLİRLİK KALİTESİ

İstanbul güvenlik, çevre, ulaşım ve yaşam kalitesi gibi göstergelerin değerlendirildiği “desirability (yaşanabilirlik)” kategorisinde 73’üncü oldu. Ankara ise işverenlerin üniversite mezunlarına yönelik değerlendirmelerini ölçen “employer activity (işveren faaliyeti)” kategorisinde 69’uncu, İstanbul aynı kategoride 56’ncı sıraya yerleşti.

379 BİN YABANCI ÖĞRENCİ

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, “Türkiye zor olan kısmı başardı. Üç yıl içinde dünyanın ilk 500’ünde yer alan üniversite sayısını birden altıya çıkardı. Bugün 379 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor ve üç üniversitesi işveren itibarında dünyanın ilk 100’ünde yer alıyor” dedi.

SEUL BİR NUMARA

QS Best Student Cities 2027 sıralamasında dünyanın en iyi öğrenci şehri Seul oldu. Güney Kore’nin başkenti Seul’ü Tokyo ve Londra izledi. İlk beşte yer alan diğer şehirler ise Melbourne, Münih ve Sidney oldu. Melbourne bir basamak yükselerek 4’üncü sıraya çıkarken, Münih 5’inciliği Sidney ile paylaştı.