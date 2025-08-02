İstanbul ve Ankara dahil 43 ilde sağanak bekleniyor! Meteoroloji duyurdu

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Temmuz ayında sıcaklıklar 55 dereceye kadar çıkmıştı. Sıcaklıklar yerini sağanak yağışlara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara dahil 43 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların hafta sonu devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Sağanak yağış beklenen iller; Aydın, Manisa, Balıkesir, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Bolu, Konya, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Konya, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş

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Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dörtyol ve Payas'ta sağanağın saat 10.30'a kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.