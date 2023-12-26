İstanbul ve Ankara çalışması

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Zorlu, yaptığı açıklamada gazetecilerin sorularını özetle şöyle yanıtladı:

“(İstanbul ve Ankara adayları) Ankara ve İstanbul’da göstereceğimiz adayları önemsiyoruz. Bu hafta özellikle Sayın Genel Başkanımız bir çalışma yürütecek. İstanbul ve Ankara’da milletvekillerimiz ve diğer paydaşlarımızla görüş alışverişine devam ediyoruz. Bazı isimler olmakla birlikte, şu anda tam olgunlaşmadığı için paylaşamıyorum. İnşallah yeni yılla birlikte büyükşehirlerimizle birlikte, Ankara ve İstanbul da dahil olmak üzere adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Belki bu hafta partimize Meclis grup toplantısında bazı katılımlar olabilir. Bununla birlikte belki Ankara’nın bazı ilçelerini açıklayabiliriz. Onun üzerinde çalışıyoruz.”