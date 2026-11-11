İstanbul ve 10 il için sarı kodlu alarm! Tarih verildi, dışarı çıkarken dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, Marmara'da 12.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), 13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Başlama-Bitiş Zamanı: 12.11.2026 12.00-14.11.2026 19.00

Oluşması Muhtemel Riskler: Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Ulaşımda Aksamalar.

SARI KODLU ALARM

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 11 ile sarı kodlu alarm verdi. Bu iller sırasıyla Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova oldu.

İSTANBUL'DA CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul özelinde yaptığı değerlendirmeye göre bugün hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı olacak. 5 günlük hava durumu tahminine bakıldığında megakentte cumartesi günü kuvvetli gökgürültülü sağanak, pazar günü ise sağanak yağış bekleniyor.

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VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği de megakent için uyarı yayımladı. Paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi:

İlimizde beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre;

İlimizde bugün (Çarşamba) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esen rüzgârın;

12.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat),

13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

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Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PROF. DR. ŞEN'DEN UYARILAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı değerlendirmede şu notları paylaştı:

Rüzgar Lodos rüzgarı, Lodostan esen kuvvetli bir rüzgar, hatta şu anda fırtına mertebesine kadar çıkıyor. Esasında Marmara ve Ege'de de bu rüzgar devam edecek. Esasında senin dediğin çok doğru. Lodosun arkası "yağmurdur" derler. Ama, , cuma günü kuvvetli bir yağmur gözüküyor. İstanbul'da, Marmara bölgesinde, Çanakkale'de, Trakya'da kuvvetli bir yağmur öğle saatlerinden sonra, , ama bu arada yarın veya bu akşam çok hafif bir yağış geçişleri olabilir ama çok yani yağmur yağıyor denecek gibi değil. Dolayısıyla, Lodos etkili oluyor batı bölgemizde. Dolayısıyla bu lodostan dolayı da sıcaklıklar artmaya başladı. Bugün İstanbul'da 19 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Dün, 14 dereceydi en yüksek sıcaklık. Hafta sonu ise biraz daha yükseliyor. Yani perşembe, den sonra 22-23 dereceyi bulacak İstanbul. Yani, Bir şey, bahar havası sanki, görülecek İstanbul'da. Sadece İstanbul'da mı? Hayır, şeyde batı bölgelerimizde, kuzey bölgelerimizde, hatta Türkiye'nin her tarafında ortalamanın bir tık üzerine çıkan, İstanbul'da ise ortalamanın neredeyse 8-9 derece üzerine çıkan bir, hafta sonu geçireceğiz. Dediğim gibi, sadece cuma akşamı gelecek olan Trakya'dan, Balkanlar'dan gelecek olan, bir yağış yağış var. Yağışlar biraz daha etkili olacak gibi geliyor Marmara'da ve şeyde, Ege bölgesinde. Bu yağışlar daha sonra bir günlük etkisi var. Pazar günü öğleden sonra hiç çıkıyor. Ama pazartesi gününden itibaren tekrar bir soğuk hava geliyor. Bu soğuk hava da, şeyin, bu lodosun etkisi geçtiği için soğuk havada artık mevsim normallerine havayı, sıcaklığı getirecek. Dolayısıyla bu hafta iki tane havayı peş peşe göreceğiz hava şartlarında. 1, işte bugün rüzgarlı bir hava, kuvvetli bir rüzgar var batı bölgelerimizde. Hafta sonuna doğru sıcak bir hava var. 22-23 derece İstanbul'da sıcaklık, keza gene İzmir'de 22-23 derece, Ankara'da 19 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Hafta sonu bir yağmur geliyor, bu yağmurun ardından pazartesi, önümüzdeki hafta başından itibaren sıcaklıklar tekrar, düşmeye başlayacak, tekrar düşmeye başlayacak derken ortalamalara doğru geri gelecek, yani İstanbul 15-16 dereceye tekrar gelecek.

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SEL OLABİLİR Mİ?

İhtimali var. Yani cumartesi günü gece saatlerinden, akşam saatlerinden sonra ihtimali var ama Trakya'da, Kırklareli'nde, Tekirdağ'da, Çanakkale'de sel ihtimali çok daha yüksek, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra, akşam saatlerinde İstanbul'da, yani 19, saat 19.20'den sonraki veya o civarlarda kuvvetli bir yağış İstanbul'un Anadolu yakasında, şey Avrupa yakasında etkili olabilir. Daha sonra, daha sonra boğaz çevresi ve, Avrupa yakasına da geçecek bir yağış. Ama ertesi güne, pazar gününe çok fazla kalmayacak. Pazar günü sabah saatlerinde biraz devam eder ama kuvvetini, yitirecek.

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YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yer erel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Bolu, Kastamonu kıyıları ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı bulutlu