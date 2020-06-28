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AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için 'sessizlik' çağrısı

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için 'sessizlik' çağrısı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde İstanbullulara "sessizlik" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, YKS ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (TYT) başladığı saatlerde Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Yerlikaya, "ayt2020" etiketiyle yayınladığı mesajında "Sevgili İstanbullular, dünkü sınavı başarıyla tamamladık. Bugün de sessizliğe devam lütfen" çağrısında bulundu.

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