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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 22:32,Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan temizlik, maske ve sosyal mesafe uyarısı

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan temizlik, maske ve sosyal mesafe uyarısı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, herkesin temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorunda olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kara ve denizde faaliyet gösteren bütün toplu ulaşım araçlarında; Jandarma, Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz gece gündüz denetim yapıyor. Hepimiz temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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