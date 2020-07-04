AA
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan temizlik, maske ve sosyal mesafe uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, herkesin temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorunda olduğunu bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kara ve denizde faaliyet gösteren bütün toplu ulaşım araçlarında; Jandarma, Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz gece gündüz denetim yapıyor. Hepimiz temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
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