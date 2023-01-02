İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sis uyarısı...

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün verilerine göre; İstanbul'umuzda özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.