İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli Hemşehrilerim; Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel hâli #KurbanBayramı'mız mübarek olsun. İçinde birçok hikmeti barındıran bayramımız ülkemize, İstanbul'umuza ve İslam alemine hayırlar getirsin."
Kıymetli Hemşehrilerim;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 8, 2022
Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel hâli #KurbanBayramı'mız mübarek olsun💐
İçinde birçok hikmeti barındıran bayramımız ülkemize, #İstanbul'umuza ve #İslam alemine hayırlar getirsin.#KurbanBayramımızMübarekOlsun #KurbanBayramı pic.twitter.com/K4kjQXhMjT