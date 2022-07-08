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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

#Istanbul#Ali Yerlikaya#Kurban Bayramı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından video mesaj yayımladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hemşehrilerim; Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel hâli #KurbanBayramı'mız mübarek olsun. İçinde birçok hikmeti barındıran bayramımız ülkemize, İstanbul'umuza ve İslam alemine hayırlar getirsin."

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#Istanbul#Ali Yerlikaya#Kurban Bayramı

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