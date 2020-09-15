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Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan iş dünyası temsilcileriyle kritik görüşme

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan iş dünyası temsilcileriyle kritik görüşme
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş dünyasından temsilcilerle buluştu. Toplantıda pandemi süreci ve kademeli mesai düzenlemesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği temsilcileri ile buluştu. Toplantıda; pandemi süreci, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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