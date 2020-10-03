İstanbul Valisi Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı

AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ilçe kaymakamları, ilçe sağlık müdürleri, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aydın, ilgili proje yöneticileri ve yetkililer katıldı. Vali Yerlikaya ve katılımcılar, Sağlık Bakanlığı’nın bilgisayar uygulamaları; Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ve PANO sistemleri hakkında bilgilendirildi. Toplantı; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın açılış konuşmasıyla başladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Aydın’ın sunumlarıyla devam eden toplantıda, HSYS, PANO ve FITAS uygulamaları proje yöneticileri sunum yaptı. İlgili proje yöneticilerinin uygulamalar hakkında soruları cevaplamasının ardından toplantı sona erdi.