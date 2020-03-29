AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 17:21,
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "EvindeKalİstanbul" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık durumu, karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak."
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