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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 17:21,Son Güncelleme:/

İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor

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İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "EvindeKalİstanbul" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık durumu, karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak."

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