İstanbul Valisi Yerlikaya cemevlerini ziyaret Etti

Haberin Devamı

Vali Yerlikaya, idrak ettiğimiz Muharrem ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak Karacaahmet Sultan Dergâhı'nda Muharrem Ercan Dede ile bir araya geldi. Karacaahmet Sultan Türbesini ziyaret ederek dua eden Vali Yerlikaya buradaki görevliler ve vatandaşlarımız ile sohbet etti. Vali Yerlikaya daha sonra Kartal Cemevini ziyaret ederek, Selami Sarıtaş Dede ile Adalar, Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle görüştü.

Günün son ziyaretini ise Sarıgazi Cemevine yapan Vali Yerlikaya, burada Mete Çelik Dede, Anadolu Yakası Çerağın Bileşenleri Sözcüsü Erdal SAĞIR ile Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Haberin Devamı

Vali Yerlikaya ziyaretleri sırasında, yakın zamanda Ankara’da gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belitti. Milletçe birlik ve beraberliğimizi korumanın önemine değinen Vali Yerlikaya, bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi konusundaki hassasiyet ve gayretlerin sürdürüleceğini söyledi. Vali Yerlikaya ziyarette, 7 Ağustos Pazar günü bu yıl ikincisi düzenlenecek Yas-ı matem oruç açma buluşması davetini de yineledi