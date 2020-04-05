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DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 22:54,Son Güncelleme:/

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Kamuda serbest kıyafete geçildi

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İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Kamuda serbest kıyafete geçildi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.

 

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

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