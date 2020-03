İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Her hafta 50 bin adrese dağıtılacak...

İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:



"Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.

Ama bugün burada bulunmamızın önemli bir sebebi şu. Bu çağrılarla an be an büyüklerimizin emrindeyiz ama biz her hafta onların evine bir gıda yardım kolisi takdim edeceğiz. 50 bin adres, her hafta bu devam edecek. Peki bu görmüş olduğunuz vefa yardım kolilerini nasıl dağıtacağız? Sosyal yardımlarımız titiz bir çalışmayla tespit etmiş olduğumuz adresleri dağıtıyoruz. Her birinin navigasyon programlarına uygun adreslerini aldık. Ve İstanbul'da önemli bir girişimcimiz Getir, bunlar tanzim ediliyor. Bunlar gıda mühendislerimizin gözetiminde gece gündüz hazırlandı, hazırlanıyor, hazırlanacak. Ve birazdan da aynı zamanda eş zamanlı 39 ilçede günde 7-8 bin hanemizin kapılarını çalıp kendilerine takdim edeceğiz. Bu görmüş olduğunuz 300 bin yardım kolisinin bir lirasında da devletin parası yok. Yani şunu söylemek istiyorum, devletimizin organizasyonunda milletimiz ve devletimiz el birliğinin en güzelini hissediyorum. Buraya gelene kadar 9 hayırseverdi, bir hayırseverimiz daha aradı. Bu kolilerimizin sayısı 333 bin sayısına ulaştı. Pek çok daha talepler geliyor. Onlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Önceliğimiz evden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerimiz.

Hayırseverlerimiz isimlerini paylaşmak istiyorum. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum bütün İstanbullular adına.

Bu hafta yapılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. İkinci hafta; Limak Holding Nihat Özdemir Bey. Üçüncü Hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. Dördüncü Hafta; MNG Holding Mehmet Nazif Günal. Beşinci Hafta; Demirören Holding Yıldırım Demirören Bey. Altıncı hafta LCW Vahap Küçük. 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut Toprak Bey, 10 bin koli Getir firmamız.

Hem bu organizasyonu yani 300 bin koliyi yerine ücretsiz götürüyor, bununla da yetinmiyor Nazım bey; 10 bin koli de o hayır ediyor. Fakat buraya gelirken yolda Ali Koç bey de aradı. Fenerbahçe Futbol Kulübü'nin tüm futbolcularının 33 bin kolisini mutlaka verirseniz biz minnettar oluruz dedi. Ben de onu kabul ettim milletimiz adına. Dolayısıyla 333 bin koli oldu."